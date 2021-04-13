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Ziraat Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki final maçının 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı.

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TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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