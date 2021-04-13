Ziraat Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki final maçının 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi" ifadelerine yer verildi.