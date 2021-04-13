ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Berlin'i ziyaretinde "Almanya'dan asker çekmeyi artık planlamıyoruz" deyip Almanya'ya ilave 500 asker konuşlandıracaklarını açıkladı.

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Lloyd Austin, 45. Başkan Donald Trump'ın Almanya'dan 12 bin asker çekme kararının halefi Joe Biden tarafından ters yüz edildiğini duyurdu. ABD'de Donald Trump'ın başkanlıktan gidip yerine Joe Biden'ın gelmesine en çok sevinen dünya liderlerinden birinin Almanya Başbakanı Angela Merkel olduğu bilinirken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Berlin ziyaretinde Merkel'in duymak istediği türden mesajlar verdi.

"Bu planları bıraktık"

Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Austin, Trump'ın Almanya'dan 12 bin ABD askeri çekme kararına atıfla "Bu planları bıraktık. Bence ilave 500 asker daha görevlendirmemiz, ortaklığımızın düzeyine ve NATO'ya olan bağlılığımıza tercüman oluyor" dedi.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi

Tabii ki Washington'ın yaptırım tehditlerine rağmen Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya Rus gazı tedarikini artırması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi de gündemdeydi.

Austin, şöyle konuştu: Kuzey Akım meselesine gelince, bu anlaşmaya ve Rusya'ya kazandıracağı nüfuza muhalefetimizi dile getirmiştik, ama meselenin Almanya ile sahip olduğumuz muazzam ilişkinin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz, dolayısıyla Almanya ve bölgedeki diğer müttefiklerimizle ittifaklarımızı güçlendirip ilerlemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Kuzey Akım 2 üzerinden gaz taşıma hacmi ile Rusya'nın 'davranışları' arasında bağlantı kurmak gerektiğini söyledi.