BIST 1.369
DOLAR 8,15
EURO 9,73
ALTIN 454,28
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var

'Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmiyor' iddialarına Emniyet'ten yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın “Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta ve mahkemeler koruma kararları vermemektedir” ifadeleri sonrası konuya ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın “Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta ve mahkemeler koruma kararları vermemektedir” iddiasını gündeme getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Son günlerde polislerin şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmediği ve tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönündeki iftira kampanyası devam ediyor." ifadeleriyle başlayan açıklama şöyle:

Söz konusu iftira kampanyasının nöbetçiliğini bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan devraldı. Buldan, grup konuşmasında, günler öncesinde yalanladığımız iddiayı yeniden gündeme getirerek, “Polisler şiddete uğrayan kadınların başvurularını almamakta ve mahkemeler koruma kararları vermemektedir” ifadesini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulması için attığımız adımlar ve hassasiyetimiz en üst seviyededir.

Terör örgütünün sözde lider kadrosunun Kandil’de kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar ve tacizleri kamuoyuna yansımışken, bunları grup toplantılarında gündeme getiremeyenlerin, Türk Polis Teşkilatı’nı kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır.

Daha önceki açıklamamızda belirttiğimiz üzere, yapılan incelemelerde, karakola başvuran kadınların geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır.

Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır.

İftira kampanyalarının aksine Türk Polis Teşkilatı olarak aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı her zaman aile bireylerinin ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Cengiz: Böyle militan bir VAR hakemi dünyada yok
AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: Kabul edilemez
Mardin'de teslim olan terörist ailesine kavuştu duygusal anlar
Ziraat Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu
Görevden alınan CHP Antalya İl Başkanı Bayar parti yönetimine tepki gösterdi
Kabine toplantısı başladı! Yüz yüze eğitime ara veriliyor bayram ikramiyesi zammı belli olacak
Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Ali Özkaya covid-19'a yakalandı
CHP'de istifa: Eski Yalova İl Başkanı Ertan Şener Memleket Hareketi'ne katıldı
Oruç tutmak hem kalbe hem de psikolojiye iyi geliyor
Johnson & Johnson Covid-19 aşısında yan etki! ABD'de 'kullanımını durdurun' çağrısı
Yorumlar