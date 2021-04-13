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Sarıyer Garipçe'de otomobil uçuruma yuvarlandı!

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SARIYER Garipçe'den kaza haberi geldi. Bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu sürücü Emre Kurban'ı otomobilden çıkardı.

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 Sarıyer Garipçe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde olan bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu sürücü Emre Kurban'ı otomobilden çıkardı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

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