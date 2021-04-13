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Mersin'de hasat başladı! Kilosu 40 TL'den satılıyor

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de Göksu Vadisi'nde açıkta hasadı başlayan eriğin kilosu 35-40 TL'den satışa sunuldu.

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İlçeye bağlı Göksu Vadisi Sabak köyünde Süleyman Göktaş'a ait 13 dönümlük arazide açıkta erik hasadına başlandı. Üretici Göktaş, geçimini erikten sağladığını ve bu yıl da erik hasadına başlamaktan mutlu olduğunu kaydetti. Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş ise, "Bölgemiz Türkiye'nin hem açık alanda hem de örtü altında erik üretiminin yapıldığı yer. Bölgede yaklaşık 15 bin dönüm civarında erik kapasitemiz var. Bu yıl 15- 20 bin ton arasında erik rekoltesi bekliyoruz. Erik için olumlu, üretici için olumsuz şartlar yaşadık." diye konuştu.

Başkan Göktaş sözlerinin devamında "Haftalık ve günlük mevsimsel değişimlere şahit olduk. Verimin ve rekoltenin yüksek olması inşallah bütün olumsuzlukları telafi edecektir. Fiyatlar makul seviyede. Bu yıl ihracat çok önemli yer tuttu bizim için. Örtü altı eriklerimizle birlikte bu yıl ihracatta 3 kat fazla üretim sağladık. Şu anda ihracat devam ediyor. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

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