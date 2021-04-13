Sakarya'da balkonu atölyeye çevirip üretime başladı! Dört bir yandan sipariş yağıyor
SAKARYA'da yaşayan Hava Fideci, evinin balkonunda yaptığı üretimle Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor.
Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi'nde ikamet eden ve ilk zamanlarda hobi olarak başladığı kendi yetiştirdiği su kabaklarından motifli aksesuarlar üretim işini şimdilerde ticarete döken girişimci kadın Hava Fideci, ürettiği ürünleri Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyor. Kendisine dükkan açmayı planlayan kadın aynı zamanda yurtdışına da satış yapmayı hedefliyor.
İşini severek yaptığını ve kendisini daha da geliştirmeyi planladığını aktaran Fideci, kadınlara da seslendi.
Hobi olarak başladığı işi geliştiren Hava Fideci, “2-3 yıl önce hobi olarak başladım. Bahçeme hobi olarak ektim ve daha sonrasında aklıma böyle fikirler geldi, yaptıkça kendimi geliştirdim." dedi.
"El emeği deyince, elden ne gelirse; ahşaptan tutun, su kabağına ve çam kozalağına kadar hepsi bir araya gelince böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Hayatıma bu şekilde renk katmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.