Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi'nde ikamet eden ve ilk zamanlarda hobi olarak başladığı kendi yetiştirdiği su kabaklarından motifli aksesuarlar üretim işini şimdilerde ticarete döken girişimci kadın Hava Fideci, ürettiği ürünleri Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyor. Kendisine dükkan açmayı planlayan kadın aynı zamanda yurtdışına da satış yapmayı hedefliyor.