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Erdoğan açıklama ne zaman yasakları saat kaçta açıklayacak?

Bugün Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek haberlerde. Vaka sayılarının giderek arttığı bu günlerde yeni yasaklar ve tam kapanma gündemde. Peki Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısına katıldı ve vaka sayılarındaki artışın önlenmesi için yeni tedbirler alındı. Erdoğan'ın liderliğindeki toplantı sonrasında yeni yasaklar gelmesi bekleniyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağı ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Koronavirüs önlemlerinda birtakım artırılmalar bekleyen milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak sorusunun cevabını arıyor...

Kabine toplantısı ne zaman: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 13 Nisan Salı Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Nisan Salı günü saat 21:00'de açıklama yapması bekleniyor.

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