BIST 1.379
DOLAR 8,15
EURO 9,73
ALTIN 457,17
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan'da umut var

Ziya Selçuk 'yeni bir adım attık' deyip paylaştı: İlkini tamamladık

ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışında görev yapan öğretmenlerle ilgili yeni bir adım atıldığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Selçuk, "31 ülkeden 1.644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık" açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi; Yurt dışında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve sınıf içi uygulamaları desteklemek amacıyla yeni bir adım attık. 31 ülkeden 1.644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık. Eğitimlere devam edeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar'dan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin yorum
Bu akşam camilerde teravih namazı kılınacak mı Diyanet yine uyardı
Kayseri'de parkta cinsel taciz iddiası! Suriye uyruklu sapık gözaltına alındı
Avustralya kararını verdi! Johnson &Johnson aşısı satın almayacak
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan 65 yaş ve üstü vatandaşlara aşı kampanyası
PFDK'dan Aboubakar'a ihtar cezası
Erdoğan açıklama ne zaman yasakları saat kaçta açıklayacak?
Yusuf Yazıcı piyangosu! Arsenal 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Zonguldak'tan alkışlanacak hareket! Duvardaki notu gören dua ediyor
Uşak imsakiyesi 2021 Diyanet iftar saat kaçta akşam ezanı ne zaman?
Yorumlar