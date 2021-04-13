Ziya Selçuk 'yeni bir adım attık' deyip paylaştı: İlkini tamamladık
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışında görev yapan öğretmenlerle ilgili yeni bir adım atıldığını duyurdu.Abone ol
Bakan Selçuk, "31 ülkeden 1.644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık" açıklaması yaptı.
Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi; Yurt dışında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini ve sınıf içi uygulamaları desteklemek amacıyla yeni bir adım attık. 31 ülkeden 1.644 meslektaşımın katılımıyla ölçme değerlendirme mesleki gelişim programının ilkini tamamladık. Eğitimlere devam edeceğiz.