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İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi! Trafiği kilitledi

İhlas Haber Ajansı
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İSTANBUL'da öğle saatlerinde E-5 Esenyurt mevkii Büyükçekmece istikameti yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce aydınlatma direğine çarptı ardından devrildi.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında E-5 Esenyurt mevkii Büyükçekmece istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JZ 3443 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine vurdu ardından devrildi.

Kazada sürücü kendi imkanları ile devrilen aracından çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Sürücünün kaza sonrasında burnu bile kanamazken yaşanan anları anlattı. Olay sonrası yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

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