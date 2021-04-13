Rus muhalif Aleksey Navalny, kendisine Kur'an-ı Kerim vermeyi reddettikleri gerekçesiyle Rusya'da bulunduğu hapishane yönetimini mahkemeye verdiğini duyurdu.

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Rus muhalif Aleksey Navalny, cezasını çektiği hapishanede kendini geliştirebilmek için çeşitli hedefler koyduğunu belirtti. Hedeflerinden birinin de Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Muhammed'i derinden anlamak olduğuna işaret eden Navalny, "Bana Kur'an-ı Kerim vermiyorlar. Bu son derece sinir bozucu" dedi.

Etrafında herkesin İslam'ı ve Müslümanları konuştuğunu belirten Navalny, "Elbette bunların yüzde 99'u ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Ben de Müslüman olmayan Rus siyasetçiler arasında Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen olmaya karar verdim. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i incelemenin bir Hristiyan olarak gelişimime de katkı sunacağını fark ettim" dedi.

"Kur'an okumak yasak mı"

Hapishaneye gelirken çok sayıda kitap getirdiğini ve tümünün "aşırılıkçılık" denetiminden geçtiğini anlatan Navalny, şunları söyledi:

"Bu denetimler 3 ay sürüyor. Kur'an-ı Kerim'i de aşırılıkçılık denetiminden geçirmek aptalca ve yasa dışı. Bu yüzden hapishane yönetimini mahkemeye verdim. Daha ne kadar sabredebilirim? Kur'an-ı Kerim'i de okumak yasak mı? Kitaplar her şeyimizdir ve eğer kitap okumak için de mahkemeye gideceksem, giderim"

Navalny'ın Müslümanlara yaklaşımı

Navalny, 2006'da Rusya'da aşırı sağcı milliyetçilerin katıldığı "Rus Yürüyüşü" etkinliğinin organizatörleri arasında yer almış, 2007'de YouTube üzerinden yayımladığı bir videoda da Kafkas Müslümanlarını ima ederek hakaret içeren sözler söylemişti.

Müslümanlara karşı çeşitli aşağılayıcı ifadeleri de zaman zaman tepki çeken Navalny, Moskova'daki Müslümanlar için daha fazla cami inşa edilmesine de karşı çıkmıştı.