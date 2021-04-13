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ADV Ramazan'da umut var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sevindirdi! Emekliler çifte bayram yaşayacak

İhlas Haber Ajansı
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TÜRKİYE Emekliler Derneği Genel Merkezi ve şube başkanlarının, bayram ikramiyelerine zam talebi ve maaş artışında yeni düzenlemelerin yapılması noktasındaki isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan'ın emekliler için maaş ve ikramiyelerde yeniden yapılandırma olacağını açıklaması emekli kesiminin yüzünü güldürdü.

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Daha önce 1.000'er lira dağıtılan bayram ikramiyelerinin artırılması ve maaş farkları ile enflasyon oranlarına göre zam talebinde bulunan emekliler, gelen müjdeli haber ile birlikte Ramazan ayına mutlu bir şekilde giriyor. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, "Genel Başkanımız Kazım Ergün başta olmak üzere diğer illerin şube başkanları ile birlikte Bayram ikramiyelerine zam talebinde bulunmuştuk. Ayrıca maaş iyileştirmelerinin yanı sıra enflasyon farklarının da maaşlara yansıtılmasını talep etmiştik.

"Emekli kesimini sevindirdi"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mübarek Ramazan ayı öncesi yaptığı açıklama ile biz emekli kesimini sevindirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız bayram ikramiyelerine zam yapacaklarını ayrıca emekli maaşlarında düzenlemeler yapılması noktasında çalışmaların yapılacağını belirtti. Bu açıklamalar ile birlikte bizlerde çok mutlu olduk. Zor günler geçiren emeklilerimiz şimdi yeniden yapılandırma ve ikramiyelere yapılacak zamlar ile birlikte hem ramazan ayını hem de bayramı huzurlu bir şekilde geçirecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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