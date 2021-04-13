Koronavirüsün mutasyonlarına karşı üçüncü doz aşının insan denemelerine başlandı

ABD'de yüzlerce gönüllü, üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için kollarını sıvadı. Bu sefer dozlar, koronavirüsün endişe veren Güney Afrika, Brezilya, İngiltere ve California mutasyonlarına karşı korunmak için ayarlandı. Dünya genelinde uygulanan aşılar, güçlü bir koruma sağlıyor ancak Moderna ve Pfizer/BioNTech aşılarıyla ilgili yapılan yeni çalışmalar, farklı bir alternatife doğru kritik bir ilk adım atılması gerektiğini işaret ediyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonları nedeniyle mevcut aşıların etkinlik oranının azalmasından endişe eden bilim insanları; California, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına karşı koruma sağlamak amacıyla üçüncü doz aşının klinik testlerine ABD’de başladı. Moderna’nın güncellenmiş bir versiyonun test edildiği denemelere yüzlerce gönüllü dahil edildi.

Moderna’nın ince ayarlı aşı adayıyla ilgili bir klinik çalışmayı yürüten Emory Üniversitesinden Dr. Nadine Rouphael, "Virüsten önde olmamız gerekiyor. Geride kalmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimledik. Mevcut aşıların sağladığı korunmanın mutasyonlara karşı yeterli koruma sağlayıp sağlamayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak gerçekçi bir şekilde Kovid-19’u alt etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın büyük bir kısmı aşılamada çok geride Öte yandan; koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor; dünya, milyarlarca insanı aşılamak ve daha fazla varyasyon ortaya çıkmadan koronavirüsü yok etmek için yarışıyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre; Türkiye’de şimdiye kadar 19 milyonu aşkın kişi aşılandı ve bunların yaklaşık 7 buçuk milyonu ikinci doz aşıyı oldu. Ancak dünyanın geri kalanının çoğu bu hızın çok gerisinde.

Güney Afrika mutasyonu endişe veriyor

Sadece aylar önce İngiltere'de ortaya çıkan ve yayılması daha kolay olan bir versiyon, şu anda dünyada en yaygın varyant haline geldi. Ancak küresel olarak birinci nesil aşıların ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan farklı bir varyanta karşı daha az koruma sağlayabileceği endişesi var. Tüm büyük aşı üreticileri, 'B.1.351' varyantına karşı bir güncelleme yapılması gerektiğinde konusunda fikir birliğine varmış durumda.

Bu kapsamda; Emory Üniversitesi, bir yıl önceki ilk denemelerde Moderna'nın orijinal aşısını olan kişilerden güncellenen aşıyı test etmelerine yardımcı olmalarını istedi. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edilen çalışma, sadece Moderna'nın deneysel varyant aşısını üçüncü atış bağışıklık güçlendirici olarak test etmiyor. Emory'deki ve diğer üç tıp merkezindeki araştırmacılar da henüz aşının herhangi bir Kovid-19 aşısı yaptırmamış gönüllüleri kaydettiriyor. Çünkü araştırmacılar, hem aşının ilk versiyonun hem de güncellenmiş versiyonun birlikte ve ayrı ayrı olarak etkilerini incelemek istiyor.