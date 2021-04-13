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Bursa'da intihara kalkıştığı sanılan yaşlı kadın polisi harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın akan çatısına onarım için çıkan Safiye Çayır (78), intihara kalkıştığı sanılınca polisi harekete geçirdi. Yaşlı kadın, polis tarafından çatıdan indirildi.

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BURSA' İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Dinç Sokak'ta meydana gelen olayda; alzheimer hastası Safiye Çayır (78), ikamet ettiği 3 katlı apartmanın çatısına çıkarak kiremitleri düzeltmeye başladı. Kadını çatıda gören mahalleli, intihar ettiğini düşünerek polise ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak kadın ile iletişime geçti. Polisi karşısında gören Safiye Çayır, çatının sızdırdığını söyleyerek kiremitleri düzenlediğini belirtti. Polisler, kadını çatıdan indirmek için bir süre konuştu.

Çakır, daha sonra çatıdan indirilerek evine götürüldü.

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