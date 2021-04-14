Erdoğan paylaştı: BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." açıklaması yaptı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlere #Maşallah' etiketiyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı." diye yazdı.
Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." bilgisini paylaştı.