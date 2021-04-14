Cinsel istismardan yargılanan HDP'li Tuma Çelik beraat etti
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Mardin Milletvekili Tuma Çelik'i cinsel istismar suçlaması ile yargılandığı davadan beraat etti.Abone ol
Tuma Çelik ile mağdur D.K., iddialara göre 31 Mart 2019 yerel seçimi öncesinde Midyat’taki bir Süryani derneğinde tanıştı. Seçimlerde HDP’den milletvekili seçilen Tuma Çelik, D.K.’ye cinsel istismarda bulundu. D.K.’nin şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke düzenledi.
TBMM’de dokunulmazlığı kaldırılan Tuma Çelik’in dosyası yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bu sırada Tuma Çelik partisi HDP’den ihraç edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu, Tuma Çelik’e nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açtı.
Tuma Çelik, delil yetersizliğinden berat etti
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tecavüzle suçlanan HDP eski Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında karar verdi. Tuma Çelik, delil yetersizliğinden berat etti.