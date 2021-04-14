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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Geert Wilders'ın paylaşımına tepki: Asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı, uluslararası toplumu bilinçli mücadeleye davet ediyorum" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın Twitter'daki, 'İslam'ı durdurun, ramazanı durdurun' temalı video paylaşımına tepki gösterdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı siyasetçinin söylemleri asla kabul edilemez. İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak akl-ı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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