MUĞLA'da Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh Demir, yakalandı.

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Olay, 8 Nisan günü Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh Demir ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Demir, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erol Atmaca ve oğlu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan Menduh Demir’in yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, çifte cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen Menduh Demir’in arkadaşı Mehmet D., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde Menteşe’nin Kötekli Mahallesinde yürüyen Menduh Demir, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu.



Susma hakkını kullandı

Menduh Demir'in Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Demir, işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki ifadesinde susma hakkını kullanan Menduh Demir’in bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.