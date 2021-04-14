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Korkmaz Karaca’dan Saadet Partili Bülent Kaya’ya: İçine Özgür Özel kaçmış

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Çamlıca camiinin yapımına karşı çıkan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya’ya tepki gösterdi. Karaca, 128 milyar dolar iddiası üzerinden yüklendiği Kaya'ya, 'İçinize Özgür Özel kaçmış' dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya, bir televizyon kanalındaki tartışma programında Çamlıca camisinin yapımını eleştirmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Caminin ve çevre yollarının yapımı için harcamaların devlet bütçesinden yapıldığını savunan SP Genel Başkanı Kaya’ya Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, “Camileri millet yapar, devlet değil” diye cevap verdi.

'Bir kuruş bile harcama yapılmadı'

Karaca, Çamlıca cami inşaatının milletin bağışlarıyla yapıldığını belirterek, devletin kasasından bir kuruş bile harcama yapılmadığını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya

'İçinize Özgür Özel kaçmış'

Programda ayrıca gündemdeki 128 milyar iddiası ile ilgili de Kaya'ya tepki gösteren Karaca, 'O faizler IMF'e gidiyordu, bugün o faizler yatırıma gidiyor, istihdama gidiyor, üretime gidiyor, kalkınmaya gidiyor. Necmettin Erbakan, yerli milli gurur duyduğumuz bir büyüğümüzdü. Ama ben sizde Necmettin Erbakan'ı değil, içinize Özgür Özel kaçmış onu görüyorum.' ifadelerini kullandı.

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