Nihat Özdemir 'Yeter artık' deyip açıkladı: Maç yasağı geliyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Yeter artık. Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak.” dedi.

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Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenmiş, liderliğini perçinlemişti. Siyah-beyazlı takımın 3. golü öncesi Cenk Tosun'un pozisyonu karşılaşmaya damga vurmuş, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, çok tartışılan pozisyon ile ilgili Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Gökçe'nin yazısından o bölüm...

''Artık pozisyon geçmiş''

Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı; ''Bana kalsa Erzurumspor’un hep Süper Lig’de kalmasını isterim. Erzurum Doğu Anadolu’nun simge şehri. Ama oyunun kuralları var. Başkan devam ediyor: “Elle olduğu iddia edilen Cenk’in pozisyonundan sonra top Erzurumspor’a geçmiş, sonra Beşiktaş yeniden topu kazanmış ve Ghezzal’a vermişler. Artık pozisyon geçmiş… Kural kitabı öyle yazıyor.

''Beşiktaş’ın top tekniğini engellemek için...''

Bana gelen bilgiyi söylüyorum. Beşiktaş’ın top tekniğini engellemek için sahayı sulamadıkları iddia ediliyor. Bu yıl bu olayları çok yaşadık. Artık kesin kararlar alıyoruz!''

Maç yasağı geliyor

Futbol Müsabaka Talimatı ile diğer yönetmeliklerde tüm kulüplere “profesyonel uzman saha bakım ekipleri” kurma zorunluluğu getiriliyor. Tıpkı kaleci antrenörlüğü gibi bu da mutlak kurulması gereken kadro olarak kabul edilecek. TFF Başkanı, “Yeter artık. Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak.”