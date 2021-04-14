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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan yeni tedbirlere ilişkin açıklama! Kısmi kapanma yetmez!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından açıklanan yeni kısıtlamaları değerlendirirken, “Biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmak istiyorsak tam kapanma asıl gereken” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınında artan vaka ve ölüm sayılarının ardından yeni kısıtlama kararları alındığını duyurdu. Buna göre ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati 19.00 olarak güncellenirken, zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler yasaklandı.

“Tam kapanma değil ama ciddi bir kapanma işlemi yapıldı''

Yeni kısıtlamaları Habertürk’te değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Bizim tabii ki öncelikle, doktor arkadaşlarımızın önerdiği gibi, biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmak istiyorsak tam kapanma asıl gereken” dedi.

Önlemlerle ilgili kararları politikacıların aldığını belirten Kara, “Tam kapanma yapılır, yapılmaz, nasıl yapılır politikacıların işi. Onlar da benim gördüğüm kadarıyla tam kapanmayı değil ama ciddi bir kapanma işlemi yaptı. Neredeyse bizim geçen dönemlerde elde ettiğimiz vaka düşüşünü sağladığımız dönemlerdeki kısıtlamalar geldi” ifadesini kullandı.

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