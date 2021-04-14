BIST 1.394
DOLAR 8,11
EURO 9,70
ALTIN 454,43
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Chelsea, 2014'ten sonra ilk kez yarı finalde

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea 2014'ten sonra ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Chelsea ile Porto, İspanya'da karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto, Mehdi Taremi'nin 90+3. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea adını yarı finale yazdırırken Porto ise organizasyona veda etti.

ÖNCEKİ HABERLER
14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi yenilendi
Hayvanseverlerin tepkisini çekmişti! İBB'nin o levhaları kaldırıldı
Şeref vurgusu kriz çıkardı! Fatih Terim idman boykotunu engelledi
Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan kötü haber
Resmen yürürlüğe girdi! Kuyumcularda yeni dönem
Japonya ile Almanya'dan İndo-Pasifik bölgesinde yakın iş birliği vurgusu
Bayern Münih kazandı tur atlayan PSG oldu
Son dakika! Adana'da tren kazası! iki tren çarpıştı 8 vagon raydan çıktı
Japon skandalı!Radyoaktif suyu okyanusa boşaltacaklar
AK Partili Mahir Ünal'dan muhalefete tepki: O külliye Erdoğan'ın babasının malı değildir
Yorumlar