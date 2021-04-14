Chelsea, 2014'ten sonra ilk kez yarı finalde
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Porto, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea 2014'ten sonra ilk kez adını yarı finale yazdırdı.Abone ol
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Chelsea ile Porto, İspanya'da karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto, Mehdi Taremi'nin 90+3. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea adını yarı finale yazdırırken Porto ise organizasyona veda etti.