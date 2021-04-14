BIST 1.394
DOLAR 8,11
EURO 9,70
ALTIN 454,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İzmit'te sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekince darbedildi

İZMİT’te cep telefonunun kamerasıyla kadınların arkasından yanaşarak fotoğraflarını çeken K.A. (50), esnaflar tarafından darbedildi. Telefonundan çok sayıda kadın fotoğrafı çıktığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Abone ol

Olay Ömerağa Mahallesi’nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. İddiaya göre K.A., sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğun arkadan fotoğrafını çekti.

İsmi öğrenilemeyen kadının olaya müdahale etmesinin ardından esnaf K.A.’yı sokak üzerinde darbetti. Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, K.A.’yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu.

K.A.'nın cep telefonunda genç kadınların arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Resmen yürürlüğe girdi! Kuyumcularda yeni dönem
Japonya ile Almanya'dan İndo-Pasifik bölgesinde yakın iş birliği vurgusu
Son dakika! Adana'da tren kazası! iki tren çarpıştı 8 vagon raydan çıktı
Japon skandalı!Radyoaktif suyu okyanusa boşaltacaklar
Arap basını duyurdu Mısır-Türkiye ilişkileri hakkında bomba iddia!
Ahmet Davutoğlu’dan hükümete dört maddelik salgın tedbiri çağrısı
Kamuda mesai saatleri değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı
Adalar Belediye Meclisi’nde pozitif vakalı CHP'li üye toplantıya katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti
Sokağa çıkma ve 65 yaş üstü ile 18 yaş altına yasak! İçişleri Bakanlığından kısmi kapanma genelgesi
Yorumlar