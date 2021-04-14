Arap basını duyurdu Mısır-Türkiye ilişkileri hakkında bomba iddia!

TÜRKİYE Doğu Akdeniz'de elini daha da güçlendiriyor... Arap medyasında Mısır'ın Türkiye ile MEB anlaşması imzalamak istediği yönünde haberler gündeme geldi.

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Uzmanlar Türkiye ve Mısır’ın önümüzdeki süreçte mutlaka Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması yapacağını belirtmekte. Şayet Mısır, Türkiye ile MEB anlaşması imzalaması durumunda Yunanistan ile yapmış olduğu anlaşmaya nanazaran Sırbistan ülkesinin yüz ölçümü kadar deniz yetki alanınada sahip olacak.

Yunan heyet acil Mısır hareket etmişti

Yunan gazeteler bu olayın kabul edilemez olduğundan bahsederken, dünya kamuoyu Mısır’ın Ankara’ya göz kırpmasından bahsetmişti. Bu durumun ardından Yunan heyeti acil bir şekilde Mısır’a ziyaret gerçekleştirmiş ve Mısır, ihale alanında değişikliğe gidildiğini duyurmuştu.

Mısır, Türkiye'nin bildirdiği kıta sahamlığını dikkate aldı

28 Şubat 2021 tarihinde Mısır, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ihaleye çıktığını duyurmuştu. Bu durum sonrası Yunan ve dünya kamuoyundan büyük ses gelmişti.

Arap medyasından bomba iddia: Mısır, Türkiye ile MEB anlaşması imzalamak istiyor

Tüm bu gelimelerin arından Arap medyasından Al Araby Tv’de bomba bir özel haber yayımlandı. Habere göre Mısır Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı Sisi’ye Türkiye ile MEB anlaşması imzalandığı takdirde Mısır’ın çok büyük deniz yetki alanına sahip olacağının bilgisini paylaştı.

"Sisi gerekirse hızlıca ve sessizce bu anlaşmayı yapmalı''

Mısır’ın Türkiye ile MEB anlaşması yapmak istediğine dair bir diğer haber de yine Arap medyasının haber kanalı "Mada Mısır"dan geldi.

Habere göre Mısır Dışişleri’nin, Sisi’ye Türkiye ile hızlıca ve gerekirse sessizce MEB anlaşması yapması konusunda yazılı bilgi paylaştığını açıkladı.