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Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar

TFF 1 Lig'in 30. haftasında oynanan Giresunspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının oynandığı sırada yaşanan sakatlık ezan saatine denk gelince, futbolcular oruçlarını sahada açtı.

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Ramazan'ın ilk gününde karşı karşıya gelen TFF 1 Lig ekiplerinden Giresunspor ile Keçiörengücü maçında, konuk ekibin futbolcuları ilk iftarlarını yeşil çimler üzerinde açtı.

Sakatlık arasında oruç açtılar
Konuk takım futbolcuları, Giresun'da iftar olmasıyla birlikte sakatlık pozisyonunda duran oyunu fırsat bilerek oruçlarını açmak için saha kenarına geldiler. Keçiörengücü'nde bir teknik ekip görevlisinin 4 futbolcuya hurma, su ve muz verdiği objektiflere yansıdı.

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