Gündeme bomba gibi düşen iddia: Fatih Terim istifa edebilir

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra hareketli saatler yaşanıyor.

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Süper Toto Süper Lig'de son 6 haftada yalnızca 5 puan alabilen Galatasaray'da camia içinde tansiyon yükseldi. Özellikle Mustafa Cengiz'in bugün yaptığı açıklamalardan sonra Fatih Terim ile futbolcuların arası yönetimle iyice açıldı. Yorumcu Zeki Uzundurukan bu yaşananlardan sonra Fatih Terim'in istifa edebileceğini dile getirdi.

"İstifa edebilir"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün yaptığı açıklamaları değerlendiren Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Mustafa Cengiz'in bu açıklamalarından sonra Fatih Terim istifa edebilir" dedi.