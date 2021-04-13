Uzaktan eğitimle ilgili yeni karar açıklandı! Yüz yüze eğitime ara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koron virüs önlemleri kapsamında alınan ek kararları açıkladı. Eğitimde de 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği kritik Kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Artan vaka ve vefat sayılarının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında alınacak yeni tedbirlerin duyurulduğu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili de konuştu.

8 ve 12. sınıflar, okul öncesi dışında tüm kademeler uzaktan eğitime geçti

Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili de "Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir."