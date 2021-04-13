Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. En yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü iller Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale oldu. Bakan Koca, paylaşımında, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız" ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller 882,13 ile Kırklareli, 804,97 ile İstanbul ve 797,34 ile Çanakkale; en az vaka sayısının görüldüğü iller 32,17 ile Şırnak, 46,34 ile Hakkari, 61,69 ile Van, 61,84 ile Şanlıurfa ve 63,06 ile Mardin oldu.