İstanbul'da korkunç oran! İllere göre haftalık vaka sayısı güncellendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. En yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü iller Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale oldu. Bakan Koca, paylaşımında, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız" ifadesini kullandı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.
Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller 882,13 ile Kırklareli, 804,97 ile İstanbul ve 797,34 ile Çanakkale; en az vaka sayısının görüldüğü iller 32,17 ile Şırnak, 46,34 ile Hakkari, 61,69 ile Van, 61,84 ile Şanlıurfa ve 63,06 ile Mardin oldu.
Haritada pek çok şehirde vaka artışları görülürken; uzun süredir en çok vakanın görüldüğü Samsun'da azalma yaşandı. Samsun'da geçen hafta 100 bin kişide görülen 678,72'lik vaka sayısı yeni haritada 645,17'ye düştü. En çok vaka görülen il olan Kırklareli'nde daha önce 518,33 olan oran 882,13 olarak güncellendi. İstanbul'da vaka sayısı 591,45'ten 804,97'ye, Çanakkale'de ise 546,77'den 797,34'e yükseldi. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 272,79'dan 419,06'ya, İzmir'de 218,88'den 304.07'ye yükseldi.