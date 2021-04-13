İSTANBUL Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Uçurumun dibinde otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.

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İSTANBUL Sarıyer Garipçe Mahallesi Mezarlık Yolu'nda meydana gelen kazada; Emre Kurban'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan aşağı yuvarlandı. Sürücü Emre Kurban, otomobil içinde sıkıştı. Uçurumdan otomobilin uçtuğunu gören çevredekiler, bir yandan sürücünün yardıma koşarken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobili halatla bağlayarak sabitledi. Ardından otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda sürücü Emre Kurban, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurban, sedyenin ucuna bağlanan halat yardımıyla uçurumdan yukarı çekildi. Ambulansa alınan sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.