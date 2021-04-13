AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 5.3 olarak ölçtü.

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde, 23:28'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem 5.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem, Datça'nın 19 kilometre açığında, yerin 2.51 km altında meydana gelirken, Muğla ve çevre illerde hissedildi.

KANDİLLİ 5.3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, Twitter hesabından Akdeniz açıklarında 23.28 sularında 5.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.