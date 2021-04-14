BIST 1.394
DOLAR 8,11
EURO 9,70
ALTIN 454,64
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün vefat ettiğini duyurdu.

Abone ol

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sokağa çıkma ve 65 yaş üstü ile 18 yaş altına yasak! İçişleri Bakanlığından kısmi kapanma genelgesi
Muğla'da 5.1 büyüklüğünde deprem!
Ergun Mengi'den iddialara yanıt: Daktilo memurluğu yaptım
Johnson and Johnson aşısının Avrupa'ya dağıtımı ertelendi
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar
Ersin Korkut'un özür dilemesi kimleri kızdırdı?
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Fatih Terim istifa edebilir
İstanbul Sarıyer'de otomobil uçuruma yuvarlandı
Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'a imza attı!
Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki
Yorumlar