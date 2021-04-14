ADALAR Belediye Meclisi’nin dün yapılan birleşiminde, CHP’li bir üyenin koronavirüs hastası olduğu halde, buna rağmen meclis toplantısına katıldığı belirtildi.

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8 kabul 3 red oy (AK Parti’li meclis üyeleri ret oyu kullandı) ile geçen 2020 yılı Faaliyet Raporunun oylandığı cuma günkü meclis toplantısında, CHP’li bir meclis üyesinin koronavirüs testinin pozitif olduğu ve bunu bile bile diğer arkadaşlarını tehlikeye atma pahasına toplantıya katılması tepkiye neden oldu.

CHP’li meclis üyesinin “Ben koronalıyım bana yaklaşmayın” dediği “Niye geldin” diye sorulduğunda “Ne yapayım faaliyet raporu onaylanacak mutlaka gelmelisin” dedikleri için geldiğini söylediği belirtiliyor.

Adalar Belediyesi Başkanı Erdem Gül’ün ise korona hastası CHP’li meclis üyesinin kulağına eğilerek “……. bey, isterseniz izin alıp gidin” dediği iddiası ise trajikomedi olarak meclis gündemine geçti.

Korona hastası CHP’li üyenin meclis toplantısına katılması nedeniyle bütün meclis üyelerinin teste tabi tutulduğu, bir hafta sonra tekrar test edileceği gelen bilgiler arasında…