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Ahmet Davutoğlu’dan hükümete dört maddelik salgın tedbiri çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümete dört maddelik tedbir çağrısında bulundu.

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Koronavirüs vaka sayılarının 60 bin sınırına dayanması nedeniyle Türkiye’de kısmi kapanma dönemi başladı. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümete dört maddelik tedbir çağrısında bulundu.

Davutoğlu, Twitter hesabından alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Esnafımızın kira ve tüm faturaları devlet tarafından karşılanmalı, 5000 TL'den az olmamak üzere ciro kaybı desteği verilmelidir.

Hasat dönemine giren çiftçilerimize özel bir uygulama yapılmalı; ayrıca mazot, gübre ve yem ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.

İşçilerimiz için kısa çalışma ödeneği derhal tekrar başlatılmalıdır.

İşsizlere ve sosyal yardıma muhtaç kesimlere açlık sınırı olan 2736 TL'den az olmamak üzere hane başı yardım yapılmalıdır.

Bu tedbirler lütuf değildir. Sakın ha kaynak yok demeyin! 3-5 müteahhite peşkeş çektiğiniz, bir gecede merkez bankası başkanını değiştirerek hazineye yüklediğiniz miktarlar karşısında bu destekler devede kulaktır!”

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