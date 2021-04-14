Bayern Münih kazandı tur atlayan PSG oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Bayern Münih evinde 3-2 yenildiği Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fransız devi deplasmanda attığı gollerin avantajıyla yarı finale adını yazdırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i konuk etti. Maça etkili başlayan PSG üst üste fırsatlarla gol aradı. Fransız ekibinde Neymar'ın 35. ve 37. dakikalarda iki şutu direkten dönerken 40. dakikada Bayern Münih, Eric Maxim Choupo-Moting ile 1-0 öne geçti. Kamerunlu futbolcunun eski takımına attığı golle Bayern Münih soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda tur için farkı açmayı hedefleyen Bayern Münih rakip kalede gol ararken Paris Saint-Germain de rakibinin verdiği açıkları kullanarak çok sayıda gol fırsatı yakalasa da skor tabelası değişmedi.

90 dakikanın sonunda Bayern Münih tek golle kazanırken toplamda oluşan 3-3'lük sonuca rağmen Paris Saint-Germain deplasmanda attığı gollerin avantajıyla turlamayı başardı.

İstanbul'daki dev final yolunda Paris Saint-Germain son dört takım arasına girerken son şampiyon Bayern Münih turnuvaya veda etti. İki takım geçen yıl finalde karşılaşmış ve Bayern 1-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.