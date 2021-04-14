Şeref vurgusu kriz çıkardı! Fatih Terim idman boykotunu engelledi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları lazım. bunu neden yapmıyor futbolcularımız? Adamın ipinde değil" söylemi oyuncuları isyan noktasına getirdi.

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Galatasaray'da kulüp başkan Mustafa Cengiz'in GS TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında futbol takımını hedef alan sözleri, futbolcuları isyan noktasına getirdi. Sözcü gazetesinin haberine göre; Mustafa Cengiz'in sözlerinin ardından Florya'daki akşam antrenmanı öncesi hareketli saatler yaşandı.

Protesto hazırlığı yapıldı

Öncelikle kaptanlar Arda Turan ile Fernando Muslera, takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karar idmana çıkmama yönünde oldu. Ancak araya giren teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını bu kararından vazgeçirdi. Futbolcuların, başkan Mustafa Cengiz'i sözlerinden ötürü bir başka şekilde protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Mustafa Cengiz ne demişti?

GSTV'de konuşan Mustafa Cengiz, "Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek.

''Ben orada izlerken çıldırıyorum''

Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.