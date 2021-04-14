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Hayvanseverlerin tepkisini çekmişti! İBB'nin o levhaları kaldırıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı parklara asılan ‘Suç işlemeyin. Köpeklerinizi tasma ve ağızlıkla gezdirin. 5119 Sayılı Yasa uyarınca, köpeklerin tasma ve ağızlıksız gezdirilmesi suçtur’ yazılı levhalar hayvanseverlerin tepkisinin ardından toplatıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Suç işlemeyin: Köpeklerinizi tasma ve ağızlıkla gezdirin" ifadeleriyle parklara astırdığı levhalar tepki toplamıştı.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Ece Çelik'e yaptığı açıklamada “Hiçbir mevzuata göre böyle bir suç yok. Köpeklerin tasma ile gezdirilmesine ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde bir düzenleme var ancak bunun ihlali suç değil kabahattir. Ayrıca hiçbir mevzuatta köpeklerin ağızlıkla gezdirilmesine dair bir düzenleme de yok. Hayvan hakları yasaları manipüle edilmemeli” diye konuştu.

Hayvanseverlerin tepkisinin ardından İBB, parklardaki bu levhaları kaldırdı. Paçalı, İBB’nin hızlıca devreye girip tabelaları kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi ve her türlü hayvan hakkı ihlalinin takipçisi olduklarını belirtti.

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