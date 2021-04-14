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Isparta'da adlı tıp uzmanından acı haber! Feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA’da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle takla atan doktor İhsan Ulusoy hayatını kaybetti.

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Kaza saat 16.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolunun Keçiborlu mevkiinde meydana geldi. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olduğu öğrenilen doktor İhsan Ulusoy’un idaresindeki 07 MRU 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki tabelaya vurdu, sonra şarampole yuvarlanarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri İhsan Ulusoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ulusoy’un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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