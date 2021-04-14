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Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de! Akrobatik hareketler yapmak yasaklandı

Son dönemde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooterların kullanımı için yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 15 yaşından küçüklere hizmet verilemeyecek, azami hız sınırı 50 kilometre üzerinde olan karayollarında ve yaya yollarında kullanılamayacak.

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Türkiye'de her geçen kullanımı artan elektrikli scooterlar için kapsamlı bir düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, scooterlar, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülemeyecek.

Scooterlar, otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 kilometre üzerinde olan karayollarında ve yaya yollarında kullanılamayacak.

Akrobatik hareketler yapılması yasaklandı

Yönetmelikte, scooterların, ikiden fazla aracın, taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, başka bir araca tutunarak sürülmesinin, izin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılmasının, tek elle sürülmesinin, yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketleri engelleyecek şekilde park edilmesinin yasak olduğu belirtildi.

15 yaşından küçükler kullanamayacak

Ayrıca, kullanılacak scooterların, gece araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat şekilde fark edilmelerini sağlayacak, far, reflektör, zil veya korna bulundurması zorunlu olacak. 15 yaşından küçüklere de hizmet verilemeyecek.

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