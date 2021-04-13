Eski sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia eden Gülsüm: Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum

İlişkilerinin 4'üncü ayında şiddet görmeye başladığını belirten Demiray, "İlk başta her şey çok iyi gidiyordu. Bana karşı çok kibardı. Sonrasında anlaşamamaya başladık. Tartışmalarımızda tokat atıp, tehdit etmeye başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişkinlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu" dedi.