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Emre Belözoğlu'ndan Valencia'ya Meksika formülü! Goller peş peşe geldi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, son maçlarda attığı gollerle sarı-lacivertli takımı taşıyan Enner Valencia'nın formülünü buldu.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle, daha fazla sorumluluk alıp eski günlerinin sinyallerini veren Enner Valencia, kendini buldu. Yeni Malatyaspor karşısında sol açıkta forma giyen ancak daha çok rakip ceza sahası içine girerek kaleye daha yakın oynayan Ekvadorlu oyuncu, Gaziantep FK maçında da santrfor olarak sahadaydı. Ekvadorlu forvetin son iki haftada iki gol atmasının perde arkasında eski kulübü var.

Sabah'ın haberine göre; Valencia'nın Meksika Ligi'nde Tigres'te geçirdiği 4 sezonun kesitlerini izleyen ve oyuncuyu yeniden kazanmak adına terapi yapan Emre Belözoğlu, santrfor olarak oynatma kararı aldı.

Hocasının yüzünü kara çıkarmadı
Yeni Malatya karşısında sol forvet, son hafta da ileri uçta tek başına görev alan Ekvadorlu oyuncu performansı ile de hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

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