Ramazan yasakları belli oldu! Seyahat ve sokağa çıkma yasağı yüz yüze eğitime ara verildi

Suriyeli sığınmacılara da sokağa çıkmak yasak

- Sokağa çıkma kısıtlaması, sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici ve kısa bir süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil, turistik faaliyetler dışında Türkiye'de bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak. Yani Suriyeli mülteciler ve yerleşik yabancılara da sokağa çıkmak yasak olacak.