Arjantin basını, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Diego Perotti'nin yeni durağının Boca Juniors olacağını ifade etti.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti ile yollar ayrılıyor. Bu sezon başında Roma'dan transfer edilen Diego Perotti'nin Fenerbahçe kariyeri sakatlıklarla geçti. Perotti Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oynadığı oyunla taraftara kendisini hayran bırakmıştı. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Diego Perotti o günden beri Fenerbahçe forması giymedi.

Boca Juniors'a dönmeyi planlıyor

Fenerbahçe taraftarı Diego Perotti'nin sakatlığı olmasaydı ligde çok daha iyi bir konumda olacaklarına inanıyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Diego Perotti, sezon sonunda ülkesinin köklü ekiplerinden Boca Juniors'a dönmeyi planlıyor. Diego Perotti 2014 yılında kısa bir dönem Boca formasıyla görev yapmıştı.

3 gol attı

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan deneyimli oyuncu bu sezon Süper Lig'de dört karşılaşmada forma giydi. Toplam 192 dakika sahada kalan Perotti, 3 gol atmayı başardı.