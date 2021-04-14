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Igli Tare, Vedat Muriqi'ye sahip çıktı

Vedat Muriqi'nin Lazio'da henüz bekleneni verememesi ve takımdaki geleceğine dair konuşan kulüp direktörü Igli Tare, 'Kendisi İtalya futboluna çok şeyler verebilecek bir isim' diyerek oyuncusuna sahip çıktı.

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Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, İtalyan temsilcisindeki geleceği tartışılan Vedat Muriqi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den transfer edildiği günden bu yana henüz bekleneni veremeyen Kosovalı golcüye inandıklarını belirten Tare, adaptasyon sürecinde sakatlık ve koronavirüs gibi problemler boğuşan deneyimli oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Igli Tare, "Vedat Muriqi Lazio'da ve İtalya'da henüz ilk yılını yaşıyor. Geldiğinden beri iki kez ciddi sakatlık geçirdi ve ayrıca koronavirüs sebebiyle de formunu koruyamadı. Özellikle Covid 19'dan sonra çok hızlı geri dönüş yapmak zor oluyor. Kendisini en iyi şekilde sahada ifade edeceğine yürekten inanıyoruz. Kendisi İtalya futboluna çok şeyler verebilecek bir isim. Buraya uygun. Onun için iyi zamanlar gelecektir. " ifadelerini kullandı.

Bu sezon Lazio formasıyla 26 resmi maçta süre alan Vedat Muriqi takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.

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