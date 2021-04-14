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Samsun'da heyelan sonrası ortaya çıktı! İçini görenler şaştı kaldı

SAMSUN'da, Amisos Antik Kenti'nde toprak kayması sonucu 'Oygu Mezar' ortaya çıktı. Mezarın Hellenistik ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendiriliyor.

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Samsun'un Amisos Antik Kenti'nde yağışlardan sonra toprak kayması meydana geldi. Heyelan sonucu zeminden 6 metre yükseklikte 'Oygu Mezar' ortaya çıktı. Eğimle açılmış ve gizli girişle ulaşılabilen 2 defin özelliğindeki mezar odasında Arkeoloji Müzesi uzmanları inceleme yaptı. Amisos’un Hellenistik ve Roma Dönemi ölü gömme geleneklerinden olduğu belirtilen mezar odasında çeşitli çömlek parçaları bulundu. 

Amisos Antik Kenti sınırları içinde yol açma çalışmaları sırasında 1995 yılında 5 odalı mezar ortaya çıkarılmış ve 'Amisos Hazinesi' olarak adlandırılan altın taç, küpe, bilezikler, ziynet eşyaları, çanak çömlek, cam ve mermerlerden yapılmış arkeolojik eserler bulunmuştu.

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