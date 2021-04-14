ADANA'da balık tutmak için göle açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri kurtarıldı, kaybolan balıkçının ise cesedi bulundu.

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Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçezi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde tekneyle baraj gölüne açılan Suat Özacarlı ve Fatih Gözüküçük, balık avının ardından dönüşe geçti. Ancak kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede tekne su almaya başladı.

Özacarlı ve Gözüküçük, kıyıya yüzerek ulaşmak için suya atladı. Durumu fark eden mahalleli de yardım etmek için tekneyle suya açıldı. Mahalleli Fatih Gözüküçük’ü kurtarırken Özacarlı'ya ise ulaşılamadı.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suat Özacarlı için arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar neticesinde 58 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Eşi ve oğlu kıyıya gelip, Özacarlı'nın cesedine sarıldı. Yakınlarının güçlükle uzaklaştırdığı acılı kadın ve oğlu, sinir krizleri geçirdi. Özacarlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.