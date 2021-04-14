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Erol Bulut Volkan Demirel'le ortak oldu kasap dükkanı açtı

Fenerbahçe’deki teknik direktörlük macerası biten Erol Bulut ticarete atıldı. Erol Bulut'un ortağı da Volkan Demirel.

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Fenerbahçe'de Beşiktaş beraberliği sonrası görevine son verilen Erol Bulut'un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu, koltuğu devraldı ve takımının başında sahaya çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak şampiyonluk umutlarını tazelemeye devam etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de teknik direktör olarak sezon sonunu göremeyen Erol Bulut sektör değiştirdi.

Volkan'la kasap dükkanı açtı
Erol Bulut, Fenerbahçe’de yardımcılığını yapan Volkan Demirel’le birlikte Acarkent’te kasap dükkanı açtı. “Bir Kasap” ismiyle hizmet veren dükkanın restoran bölümü yok.

“T’bone steak”
Ancak et tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler mevcut. Özellikle Amerikan usulü “T’bone steak”ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda.

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