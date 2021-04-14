Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk'ın, Twitter'da profil sayfasındaki biyografi bölümüne eklediği ibare dikkat çekti.

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Mars'a yerleşmek istediğini her defasında dile getiren SpaceX'in CEO'su milyarder Musk'ın, geliştirilen Starship roketiyle insanları Mars'a göndermek ve orada bir yerleşim yeri kurmayı planını neredeyse bilmeyen kalmadı.

Musk'ın hayalinin ne zaman gerçekleşeceği bilinmez ama tecrübeli CEO, kendini şimdiden Mars'ın 'patron'u yapmış durumda.

Twitter hesabındaki biyografi bölümüne yaptığı eklemelerle gündemi değiştiren Musk, bu sefer de "Imperator of Mars" ibaresini ekleyerek kendini Mars'ın imparatoru ilan etti.