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Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabilir

Rusya, 15 Nisan ile 1 Haziran arasında Türkiye'ye yönelik uçuşları sınırlandırma kararı aldı. Kültür ve Turizmi Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın uçuşları durdurmasından sonra, "Turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabilir" dedi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye'ye uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlama kararı alındığını belirtti. Golikova, basın toplantısında Rus otoritelerin Türkiye'de koronavirüs durumunu izleyeceklerini ifade etti. Buna göre charter ve bazı tarifeli uçuşlar askıya alınacak. İstanbul ile Moskova arasında haftada iki kere yapılmakta olan uçuşlar devam edecek.

Türkiye'ye 'tur satmayın' uyarısı
Açıklamaya göre yetkililer, tur operatörlerine söz konusu dönemde Türkiye’de tur satmamalarını tavsiye etti. Rusya’daki yeni Kovid-19 varyantlarının çoğunun Türkiye ve Tanzanya’dan geldiği belirtilirken, Rusya aynı dönemde Tanzanya uçuşlarını da askıya aldı.

"Turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabilir"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kültür ve Turizmi Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın uçuşları durdurmasından sonra, "Turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabilir" dedi.

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