Kamuda esnek çalışma nedir kamu yeni mesai saatleri listesi

Artan vakaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları ve tedbirleri açıkladı, kısmı kapanma olacak dedi. Kamuda ise esnek mesai saati uygulamasına geçildi. Kamu çalışanları 10.00-16.00 arasında çalışacak. Hamile, kronik hastalığı ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın memur idari izinli sayılacak.

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Kamuda esnek çalışma modeline geçildi, kamuda mesai saatleri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni uygulamaya göre artık memurlar, kamu çalışanları saat 10.00-16.00 arasında çalışacak. Artan vakaların ardından dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbir ve kısıtlamaları halka duyurdu. Yeni kısıtlamalardan etkilenen kurumlardan biri de kamu kurumları oldu. Buna göre 10 yaş altında çocuğu olan kadın çalışan, kronik rahatsızlığı olan çalışan, hamile olan çalışanlar idari izinli sayılacak. Gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.

Kimler izinli sayılacak ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç yönetici pozisyonu dışındaki 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak.

Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı, hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit olacak. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.

Yeni mesai saati: 10.00-16.00

Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan tarafından, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecek.

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecek.