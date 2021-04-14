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Samsun'da devrilen otomobilde yanarak öldü bagajdan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

SAMSUN'da dere yatağına devrilen araçtaki bir kişi, otomobilin alev alması sonucu yanarak can verdi. Cesedin kimliği henüz belirlenemezken otomobilin bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı.

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Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, dere yatağına devrilip alev alan otomobili görenler, 112 Acil Servis'e bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Araçta yapılan incelemede 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bagajda ise yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini araştırıyor.

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