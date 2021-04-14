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Kılıçdaroğlu'ndan afiş tepkisi: Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Twitter’dan etiketleyerek, Özel Harekat Polislerinin '128 Milyar Dolar Nerede' pankartlarını indirmek için CHP örgütlerine baskın düzenlediğini yazdı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize Recep Tayyip Erdoğan." sözleriyle tepki gösterdi.

"Mesele ne; 128 Milyar Dolar Nerede pankartlarını indirmek!"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Geceyarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat Polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize Recep Tayyip Erdoğan. Mesele ne; 128 Milyar Dolar Nerede pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!

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